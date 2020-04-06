Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 апреля 2020 г.: трое заболевших подключены к аппаратам ИВЛ

За истекшие сутки вновь заболевших коронавирусом в Тюменской области не выявлено. Общее число инфицированных за все время по-прежнему составляет 11 человек. Из них четверо уже выписаны. Семь остаются в стационаре, сообщила сегодня в ходе традиционного брифинга замгубернатора области Ольга Кузнечевских.

– К сожалению, троих из них пришлось подключить к аппаратам ИВЛ, это люди более старшего возраста. Их состояние остается тяжелым, хотя и без отрицательной динамики. Оставшиеся четверо – это молодые люди, их состояние стабильное. Иногда наблюдается некоторое повышение температуры. Но в целом их состояние у медиков не вызывает опасений, – сообщила замгубернатора.

Всего в областной инфекционной больнице под наблюдением находятся 25 человек, включая тех, кто контактировал с заразившимися. Они ожидают окончательных результатов анализов. В обсерваторе находятся еще три человека, они чувствуют себя хорошо, их результаты не подтверждают наличие болезни. На домашнем наблюдении находятся еще чуть более 3,5 тысячи человек.

– Ситуация в регионе стабильная, хотя и не сказать, что спокойная. Потому что в течение двух выходных дней созданные по распоряжению губернатора бригады из сотрудников УМВД и Роспотребнадзора, обеспечивающие надзор над соблюдением самоизоляции и домашнего карантина, провели порядка трех тысяч рейдов. В результате предупреждения получили более 30 лиц. Это предприниматели и торговые организации, нарушавшие режим. А также более 30 граждан, которые в момент проверки оказались вне мест, где должны были находиться, – рассказала Ольга Кузнечевских.

Она отметила, что на случай самого неблагоприятного варианта развития событий составлен план действий, утвержденный Минздравом, правительством РФ и оперативным штабом. Проведена подготовка госпиталей, медработников и материалов.

– Мы уверены, что имеем достаточный потенциал, чтобы выполнить все мероприятия. Не вижу больших рисков для ситуации в нашем регионе, – добавила представитель областного правительства.

На сегодня проведено более 12 тысяч анализов на коронавирус. Для окончательного вынесения вердикта об отсутствии болезни у пациента необходимо, чтобы результаты двух его последних анализов были отрицательными.

– Проблем с тестами у нас нет. Мы подключили лаборатории тюменских клиник, в том числе частных, – отметила Кузнечевских.

Также она пояснила ситуацию с доставкой пенсий пожилым жителям региона. С 3 по 20 апреля пенсии будут доставлены по адресам либо перечислены на карты пенсионеров.

– Видимо, кто-то из граждан побоялся, что доставки не будет, поэтому пошел на почту не в свой день и время. Но мы с этой ситуацией разобрались. Поэтому обращаюсь ко всем пенсионерам с просьбой не создавать очередей и скопления граждан в почтовых отделениях. Все пенсии будут доставлены в обозначенные сроки. Если возникнут проблемы, вы всегда можете позвонить по телефону в свое отделение пенсионного фонда. Но на сегодняшний день все средства по выплатам пенсий, а также двух тысяч пособий по распоряжению губернатора, по льготным выплатам за услуги ЖКХ выделены и будут своевременно доставлены людям. Волноваться не стоит, – заверила заместитель губернатора Тюменской области.

В заключение она в очередной раз призвала не расслабляться и соблюдать режим самоизоляции.