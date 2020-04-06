Тюменский зоопарк просит жителей помочь прокормить животных

Жители областного центра с готовностью откликнулись на призыв о помощи животным, которые обитают в Тюменском зоопарке. Администрация заведения, расположенного в районе Винзилей, через соцсети обратилась к тюменцам в связи со сложным положением, в котором оказался зоопарк в период самоизоляции.

Как и большинство компаний, зоопарк закрыт на период нерабочих дней. Но еще до этого посещаемость из-за угрозы коронавируса очень сильно упала. В отсутствие прибыли стало нечем кормить животных. Их здесь более 100 видов, примерно 300 с лишним особей, рассказала управляющая Юлия Шамсутдинова. Приматы, пернатые, копытные, хищники. Один только тигр в день съедает до 15 кг мяса. Остальным животным в сутки требуется около 30 кило овощей и фруктов.

Неравнодушные тюменцы оперативно отреагировали на призыв руководства зоопарка. И за выходные привезли недельный запас корма для приматов, копытных и некоторых других видов.

Тигр съедает до 15 кг мяса в день. Фото: страница Тюменского зоопарка в сети "ВКонтакте"

– Мы очень благодарны и удивлены, что столько людей откликнулось. Никогда мы не сталкивались с такой ситуацией. Даже в периоды со слабой посещаемостью у нас всегда был запас, чтобы прокормить животных. Но сегодня ситуация очень сложная. Тем более что еще до всей этой пандемии мы вложили средства в строительство новых вольеров для обезьян, птиц. Поэтому не были готовы, что на целый месяц лишимся заработка. Да и на летний сезон теперь сложно что-то прогнозировать. Так что помощь от наших жителей очень нас выручает. Спасибо им большое, – делится Юлия Шамсутдинова.

Сейчас появилась уверенность, что благодаря отзывчивым землякам месяц простоя удастся пережить без потерь, добавляет управляющая зоопарка. Она отмечает, что даже в такое сложное для коллектива время полноценное питание и здоровье животных остается в приоритете.

Напомним, Тюменский зоопарк – частная организация, живущая на средства от продажи входных билетов.

– Сезон начинается летом, зимний период времени протянули, на сегодняшний день средства к существованию минимальные. Ежедневные расходы: кормление животных, уборка вольеров и уход. Мы примем любую помощь. Овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, творог, крупы, комбикорм, корм для попугаев, корм для собак, сено, опил, – говорится в обращении в соцсетях.

Все желающие могут помочь кормом или деньгами. Фото: страница Тюменского зоопарка в сети "ВКонтакте"

Жители могут как самостоятельно привезти перечисленные продукты, так и осуществить денежный перевод. Реквизиты указаны на страницах зоопарка в «Инстаграм» и «ВКонтакте».

Добавим, что регулярная помощь в содержании животных также требуется тюменскому приюту для животных «Лучший друг». Как отметила руководитель приюта Анна Москвина, период нерабочих дней не отразился на запасах корма для питомцев. Тюменцы продолжают привозить продукты. Разве что теперь по условиям жители не могут попасть на территорию и провести время с животными.