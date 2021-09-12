Как проверяют качество бензина на тюменских заправках. Фото - Иван Горбунов.

У водителей периодически возникают вопросы не только по ценам на бензин, но и по его качеству. С помощью чего топливо проверяют на примеси и как проходит приемка, «Комсомольской правде» – Тюмень» рассказали и показали в крупной сети АЗС.

Фото - Иван Горбунов.

Как объясняет директор АЗС «Новый поток» Андрей Лутчин, на их заправках реализуют высококачественное моторное топливо стандарта EURO-5. За счет низкого содержания олефинов, бензола и серы оно продлевает срок службы топливной системы, увеличивает производительность автомобиля и даже помогает уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу. Покупают топливо на официальной товарной бирже в России. И хотя поставщики уже гарантируют качество, контроль присутствует на всех последующих этапах: от нефтеперерабатывающего завода до заправок.

Фото - Иван Горбунов.

– Мы осуществляем постоянный контроль качества на этапах транспортировки, приема и продажи нефтепродуктов. К нам на АЗС внепланово приезжают специалисты, отбирают пробы из резервуара или же бензовоза во время приемки. Пробы отправляются на экспертизу, – пояснил Андрей Лутчин.

Фото - Иван Горбунов.

Есть и ежедневные проверки, операторы осуществляют их при каждом поступлении топлива. Выглядит это так. Бензовоз приезжает на АЗС с очередной порцией нефтепродуктов. После этого проходит приемо-сдаточный анализ: оператор АЗС поднимается по лестнице на бензовоз, обязательно в защитной экипировке и со страховочным тросом – все-таки это работы на высоте. Там его ждут четыре люка – по одному на отдельный вид топлива. На каждом стоит пломба – это гарантия, что никто не имел к продукту доступ по пути следования бензовоза на автозаправочную станцию.

Оператор снимает пломбу и берет пробу АИ-92, переливает в мерный цилиндр. Потом он анализирует топливо на прозрачность, цвет и запах, измеряет плотность и температуру, чтобы вычислить массу привезенных нефтепродуктов и сверить с информацией в накладной.

Фото - Иван Горбунов.

– Взятые пробы запечатываются и сохраняются, пока не исчерпается завезенная партия. Один экземпляр, «арбитражный», хранится на случай спорных ситуаций, – пояснил Андрей Лутчин.

После приемо-сдаточного анализа топлива оператор помещает пробу в бутылку из коричневого стекла, крепит пломбу и идентификационную информацию, чтобы нельзя было подменить образец по пути в независимую лабораторию. Оформляется акт отбора проб, и только после этого пробу отправляют на экспертизу. Результат из лаборатории получают уже через несколько дней.

Фото - Иван Горбунов.

Судя по отзывам автомобилистов, такой подход к проверке качества вполне окупается.

– Сеть АЗС «Новый поток», пожалуй, единственная, к которой у меня никогда не возникало вопросов по качеству топлива, – рассказывает Вениамин, приехавший заправить автомобиль. – Часто бывает, что в разных местах заправляешься на одну и ту же сумму, а в итоге проезжаешь на этом топливе совсем не одинаковое расстояние. Сложилось впечатление, что не доливают бензин. Так что я остановился на «Новом потоке», где таких проблем не возникает.