Тюмень накрыл сильнейший ливень: мокрые до нитки люди бегут в укрытия

Тюмень накрыл сильнейший ливень. Фото: Вадим Бегун

Тюмень накрыл сильнейший ливень. Мокрые до нитки люди разбегаются по домам.

Люди бегут в укрытия.

В социальных сетях горожане обсуждают внезапно пришедшую непогоду. "Давно такого не было, теперь, наверное, весь город затопит. Работы коммунальщикам будет хоть отбавляй"; "Ничего себе! Вот это ливняка! Хорошо, что я бы в машине, но домой еле добрался - не видно ничего, сплошная стена дождя".

Велосипедисты быстро крутят педали, чтобы скрыться от дождя.

А вот и первые "жертвы" дождя. Они живут в доме №135 по улице Мельникайте. Жители пишут: "Зачем-то сломали крышу целую, и теперь у нас водопад каждый раз во время дождя, три раза звонил в управляющую, видимо ждут когда иски пойдут!"

Дороги подтопило. Фото: Предоставлено "КП"

Затопило "Ленту", которая находится в "Зеленом береге" на улице Алебашевской. Покупатели хлюпают ботинками, выбирая товары.

Покупатели хлюпают ботинками в "Ленте". Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Затопило и саму улицу у Европейского микрорайона. Читатели сообщают, что машины глохнут прямо посреди дороги.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Тюмень этой ночью накрыл густой туман – такой, что не было не видно ни зги. Такое редкое для областной столицы явление горожане засняли на камеры телефонов и поделились ими в социальных сетях. «Комсомолка» заглянула туда и выбрала для своих читателей самые крутые снимки. Их можно посмотреть здесь.

А еще раньше жители Тюмени в ночь с 13 на 14 июля наблюдали в небе суперлуну. Горожане, не скрывая эмоций, поделились своими впечатлениями в социальных сетях.