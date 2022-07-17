«И жутко, и красиво». Тюмень, накрытая густым туманом, на ночь превратилась в Сайлент-Хилл: горожане сделали атмосферные фотографии

Тюмень, накрытая густым туманом, на ночь превратилась в Сайлент-Хилл.
Фото: Вадим Бегун
Тюмень этой ночью накрыл густой туман – такой, что не было не видно ни зги. Такое редкое для областной столицы явление горожане засняли на камеры телефонов и поделились ими в социальных сетях. «Комсомолка» заглянула туда и выбрала для своих читателей самые крутые снимки.
Фото - "Нетипичная Тюмень" в ВК.
Фото - Елена Федорова.
Фото - Ольга Манеева.
«В Звёздном городке невероятный туман. Из окна ничего не видно от слова совсем! Суббота реально пролетает как в тумане»; «По Московскому тракту на ощупь ехал»; «Везде туман. Из Муллашей сейчас ехали, видимости практически нет, хотелось крикнуть: «Лоша-а-адка»; «И жутко, и красиво», – такие комментарии оставляют пользователи.
Фото - Антон Тобольский.
Фото - Илона Яковлева.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жители Тюмени в ночь с 13 на 14 июля наблюдали в небе суперлуну. Горожане, не скрывая эмоций, поделились своими впечатлениями в социальных сетях.
«Ух, красотища какая!»; «Очень красивая была луна!»; «Луна была ночью завораживающе красива», – такие комментарии появились в местных группах в соцсети «ВКонтакте».