«И жутко, и красиво». Тюмень, накрытая густым туманом, на ночь превратилась в Сайлент-Хилл: горожане сделали атмосферные фотографии

Тюмень, накрытая густым туманом, на ночь превратилась в Сайлент-Хилл. Фото: Вадим Бегун

Тюмень этой ночью накрыл густой туман – такой, что не было не видно ни зги. Такое редкое для областной столицы явление горожане засняли на камеры телефонов и поделились ими в социальных сетях. «Комсомолка» заглянула туда и выбрала для своих читателей самые крутые снимки.

Фото - "Нетипичная Тюмень" в ВК.

Фото - Елена Федорова.

Фото - Ольга Манеева.

«В Звёздном городке невероятный туман. Из окна ничего не видно от слова совсем! Суббота реально пролетает как в тумане»; «По Московскому тракту на ощупь ехал»; «Везде туман. Из Муллашей сейчас ехали, видимости практически нет, хотелось крикнуть: «Лоша-а-адка»; «И жутко, и красиво», – такие комментарии оставляют пользователи.

Фото - Антон Тобольский.

Фото - Илона Яковлева.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жители Тюмени в ночь с 13 на 14 июля наблюдали в небе суперлуну. Горожане, не скрывая эмоций, поделились своими впечатлениями в социальных сетях.

«Ух, красотища какая!»; «Очень красивая была луна!»; «Луна была ночью завораживающе красива», – такие комментарии появились в местных группах в соцсети «ВКонтакте».