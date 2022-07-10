«Тучи, а тучи – как люди-и-и». Иванушки International собрали в центре Тюмени более 15 тысяч человек

Иванушки International собрали в центре Тюмени более 15 тысяч человек. Фото: Предоставлено "КП"

Иванушки International собрали в центре Тюмени более 15 тысяч человек. Огромное количество народа пришло на площадь 400-летия города, несмотря на аномальную жару.

Фото предоставлено "КП".

Известное трио начало свое выступление ровно в восемь часов по местному времени. Андрей и оба Кирилла первой исполнили одну из самых любимых песен своих слушателей «Тучи». «А тучи – как люди, как люди, они одиноки, но всё-таки тучи не так жестоки», – затянули тюменцы в такт музыке.

Фото предоставлено "КП".

Иванушки даже выходили, что называется, в народ, и под многочисленные аплодисменты получили огромные букеты цветов.

Фото предоставлено "КП".

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областной столице в День Победы на площади 400-летия Тюмени проходил концерт Хора Турецкого & SOPRANO. Чудесные исполнители пели песни военных лет, которые объединили пять поколений. Среди них: «Катюша», «Смуглянка», «День Победы» и многие другие. Площадь 400-летия Тюмени была забита под завязку. По неофициальным источникам, на концерт собралось более 40 тысяч тюменцев и гостей города.