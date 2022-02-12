Жительница Голышманово открыла бизнес по соцконтракту. Фото: Ольга Крыльцова

В Голышмановском городском округе продолжается реализация программы самообеспечения жителей. Гражданам оказывается адресная помощь на условиях социального контракта, т.е. государство помогает людям с небольшим доходом. За прошлый год с голышмановцами заключили 30 таких соглашений. Одной из обладательниц финансовой поддержки стала Ольга Малинина. Ей выделили 250 тысяч рублей на развитие бизнеса. Мастер депиляции открыла студию шугаринга в посёлке Голышманово.

- Обратилась в местное Управление социальной защиты, оформила документы, прошла комиссию и получила деньги, - рассказывает Ольга. – Арендовала помещение, закупила необходимое оборудование и расходные материалы. При оформлении социального контракта я не увидела сложностей. Это очень хорошая поддержка для тех, кто только начинает своё дело. При помощи государства я смогла осуществить свою мечту. Год я работала на дому и даже не представляю, сколько лет мне ещё бы понадобилось, чтобы выйти на новый уровень. Многие «выгорают» ещё в начале предпринимательского пути и не доходят до момента открытия салона. Мне удалось избежать этого, благодаря господдержке. Дополнительно мне дали 30 тысяч рублей на обучение. Теперь у меня есть профессия косметик-эстетист и красный диплом государственного образца. Много разных видов косметических услуг я изучила в процессе обучения, но решила сосредоточиться на шугаринге и оттачивать мастерство. С разрешения родителей я работаю и с подростками, мамочки приводят ко мне своих дочек. Это помогает избежать появления комплексов, девочки с ранних лет учатся ухаживать за своим телом. Свой бизнес продвигаю в соцсетях.

Ольга Малинина работает официально - зарегистрирована в налоговой, как самозанятая.

У молодой предпринимательницы появилась новая мечта – стать участницей чемпионата по шугарингу.

Также по социальному контракту можно получить выплаты по поиску работу, для ведения личного подсобного хозяйства и на первоочередные нужды семьям с пятью и более детьми. Принять участие в программе разрешается малоимущим гражданам с доходами ниже прожиточного минимума. Напомним, в 2022 году величина прожиточного минимума трудоспособного населения Тюменской области составляет 13 793 рубля.