В Тюмени сотни блогеров собрались на закрытую вечеринку в период жестких ограничений и QR-кодов.

В Тюмени сотни блогеров собрались на закрытую вечеринку в одном из местных баров в центре города в период жестких ограничений и введенных для посещения различных объектов QR-кодов. Однако местным знаменитостям они не понадобились – вход на закрытую вечеринку не подразумевал наличие каких-либо "особых" документов. По крайней мере, в посте бара в Instagram написано: «Код на входе не нужен». Правда, блогер Светлана, речь о которой пойдет ниже, утверждает, что QR-код все же проверяли.

Фото - terenyusha.

Видео с корпоратива появилось на нескольких аккаунтах тюменских блогеров. На нем видны сотни людей, которые развлекаются под песни и танцы, попутно обсуждая, видимо, момент своей деятельности: как привлечь большую аудиторию, тем самым увеличив количество лайков и репостов.

Так, например, одна из самых известных городских блогеров Светлана Захарова, число подписчиков которой в Instagram составляет 52,6 тысяч человек, готовилась к мероприятию основательно. Последний ее пост в социальной сети – это фотография, опубликованная 16 часов назад, где она предстает перед подписчиками в образе ангела со словами: «Ну что, все готовы?».

Фото - terenyusha.

Она же является одним из организаторов закрытой вечеринки, и выступала со сцены с речью. В сторис "звезда" написала: «Это феерия! Тысяча человек! 1000!». Однако позже в Instagram рассказала, что такое больше количество человек было только по регистрации.

– Про тысячу человек на мероприятии – это я писала про внутреннее свое ощущение, внутренний масштаб от всего происходящего. Я стояла в пиковый момент на сцене, смотрела на все сверху. На самом деле зарегламентировано 270 человек. Тысячи не было, потому что элементарно некуда рассадить этих людей. В баре нет такой вместимости, – сообщила Захарова.

Позже она выложила еще один сторис со словами: "Было 916 регистраций и 270 человек, которые дошли до вечеринки. Кто-то не попал из-за отсутствия QR-кода (их проверяли), а кто-то поменял планы по личным обстоятельствам".

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области с 3 декабря на 24 декабря 2021 года перенесена обязанность иметь QR-код для посещения баз отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха, ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов, салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских. Срок введения QR-кодов для посещения заведений общественного питания также перенесен с 3 декабря на 24 декабря.