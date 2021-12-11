Голышмановский детский сад «Зёрнышко» отремонтировали капитально. Фото - ЦРР- детский сад №2 "Зернышко" в ВК.

Голышмановский детский сад «Зёрнышко» отремонтировали капитально. В дошкольном учреждении не было капремонта с 90-х годов. Нынче на эти цели выделили средства из муниципального бюджета.

За два с лишним месяца подрядчики заменили кровлю, сделали крыльцо к пищеблоку и отмостку вокруг здания, построили пластиковые входные группы и навесы для хранения колясок и санок. Также обустроили доступную среду.

– Теперь у нас на центральном входе имеются кнопка вызова, тактильные указатели и пандус для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, – уточнила старший воспитатель детсада № 2 «Зёрнышко» Татьяна Ступникова. – Удобнее стало ходить нашим малышам и их бабушкам: старые веранды были тесными и с высокой ступенькой на крыльце. Радует новая крыша, а то прежняя протекала. Отдельное спасибо за колясочные!

Косметическим ремонтом, обновлением интерьера, обустройством образовательного пространства в группах, на лестничных маршах и в холлах занимались сами работники детского сада. Получилось стильно, уютно и современно. На улучшение материально-технической базы «Зёрнышка» направили около 300 тысяч рублей. Это средства дошкольного учреждения. На днях туда завезли мебель для средней и старшей групп. После капремонта в детсад вернулись почти 80 воспитанников.