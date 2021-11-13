Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 14 ноября 2021 года: 65 пациентов – на ИВЛ

В Тюменской области 65 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 346 и составило 75 268 человек, 15 человек скончались (всего – 2 538 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 114 человек выздоровели (за весь период – 59 733), 22 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 65 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 38 793 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 790 833 человека, полный курс прошли 682 455.

Тюменские студенты автоматизируют процесс считывания пораженных коронавирусом легких. Это делается с помощью нейронной сети. Оказывается, при проведении КТ уходит 20 минут на то, чтобы отсмотреть снимки, подсчитать площадь очагов воспаления и дать оценку поражения легких больного в процентах. Студенты ТИУ предложили автоматизировать процесс с помощью нейронных сетей.

За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 33 802 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 031 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 254 167 летальных исходов, выздоровели 7 754 764 человека.