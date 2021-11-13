Математик Алексей Савватеев расскажет тюменцам о теории игр. Фото - соцсети.

15 ноября в 19.00 пройдет прямая трансляция лекции Алексея Савватеева, математика и специалиста в математической экономике, на ютуб-канале проекта «КонцептХаб». Он расскажет, как стратегическое планирование влияет на жизнь человека.

Спикер расскажет об основах теории игр. На примере социальных, политических и экономических явлений математик покажет проявление этой теории.

– В попытке найти оптимальное решение каждый из нас вступает в игру. О том, как увидеть логику и математику в каждой жизненной задаче, а также как научиться пользоваться этим знанием, и расскажет Алексей Савватеев на новой лекции, – рассказала о предстоящем мероприятии Виктория Елизарова, руководитель проекта «КонцептХаб».

Все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции лекции, которая пройдет 15 ноября в 19.00 на канале проекта https://vk.cc/c7TBeD.

Напомним, «КонцептХаб» – это бесплатные познавательные лекции для всех желающих. Спикеры общаются с участниками проекта на актуальные темы в неформальной обстановке, а также отвечают на заданные вопросы.

Проект проводится при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Теория игр – математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущие борьбу за реализацию своих интересов.