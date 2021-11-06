Тюменские психологи детского телефона доверия уже одиннадцать лет успешно помогают людям

Помощь оказывается бесплатно и анонимно Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские психологи общероссийского детского телефона доверия уже одиннадцать лет успешно помогают людям. За сутки специалисты получают до 30 звонков, консультируя всех обратившихся.

По словам координатора работы консультантов проекта Евгении Писаревой, психологи, работающие в службе, прошли спецподготовку. Без профильного образования и опыта консультирования на эту работу попасть нельзя.

- Телефон работает круглосуточно. Если ребенку или взрослому необходима помощь и поддержка, важно оказать ее здесь и сейчас, снять остроту психоэмоционального напряжения, уберечь юного или взрослого собеседника от совершения опрометчивых поступков. Номер абонента не определяется, подтверждать свою личность не нужно, - сообщила Евгения.

Как оказалось, самые частые проблемы детей, которыми они делятся с психологами, касаются отношения с друзьями, сверстниками и родителями. Часто они обращаются с вопросами о школе и первой любви. Взрослых же волнуют отношения с их детьми и советы по воспитанию.

Обратиться за помощью можно по телефону: 8-800-2000-122.