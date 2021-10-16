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Общество16 октября 2021 17:30

«Наша продукция безопасна»: директор «Тюменского бройлера» отчиталась о ситуации с птичьим гриппом

По словам Оксаны Величко, меры безопасности на всех птицефабриках усилены в несколько раз
Вера Зенина
Вера Зенина
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По словам доктора, основным переносчиком данного штамма вируса является водоплавающая птица

По словам доктора, основным переносчиком данного штамма вируса является водоплавающая птица

Доктор сельскохозяйственных наук и по совместительству директор АО «Тюменский бройлер» Оксана Величко прокомментировала ситуацию, связанную с распространением птичьего гриппа на местных фабриках. По ее словам, основным переносчиком данного штамма вируса является водоплавающая птица.

– Действующие птицефабрики Тюменской области и Тюменского района всегда работают в соответствии с ветеринарными требованиями законодательства РФ. И в настоящее время в связи со вспышкой гриппа мероприятия по безопасности усилены многократно, – подчеркнула Оксана Величко.

В данном случае речь идет об обработке дорог, птичников, транспорта и, конечно же, о правилах поведения всего персонала.

– Все птицефабрики заинтересованы в том, чтобы не допустить на своем производстве распространение вируса, – добавила доктор.

Также она подчеркнула, что ситуация с птицефабрикой «Боровская» находится под контролем. Разработаны четкие планы мероприятий и привлечены все ресурсы, необходимые для локализации и ликвидации данного очага.

Сейчас все действующие птицефабрики Тюменской области продолжают работать в обычном производственном режиме, а их продукция абсолютно безопасна для людей.

Директор «Тюменского бройлера» Оксана Величко отчиталась о ситуации с птичьим гриппом

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