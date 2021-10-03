Тюменские врачи рассказали, от какой пищи нужно отказаться пенсионерам, чтобы сохранить здоровье Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области существует множество проектов для представителей «серебряного» возраста, пожилые люди могут найти себя и в волонтерстве, спорте, туризме и т. д. Но залог активной, энергичной старости не только в возможности реализации себя на заслуженном отдыхе, многое зависит от здоровья человека.

Врач-гериатр областной больницы № 19 Марина Чесалина рассказала «Комсомольской правде» – Тюмень», как сохранить здоровье в пожилом возрасте.

– Самое главное – сбалансированное питание. Предпочтение стоит отдавать здоровой пище, ограничить употребление жирной, жареной пищи, не злоупотреблять легкими углеводами. Осторожнее нужно быть с крепким чаем и кофе, они уменьшают всасывание железа. Лучше пить обычную воду и постараться соблюдать питьевой режим – 2 литра воды в день. Не нужно злоупотреблять солью, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В зависимости от болезни, важно соблюдать диету, – рассказала специалист.

Многое зависит от того, какой образ жизни человек вел в молодости и какой ведет в пожилом возрасте. Занятия физической культурой, активная жизненная позиция помогают сохранить бодрость духа.

В регионе проживают более 330 тысяч пожилых людей, из них 65 тысяч – одинокие или одиноко проживающие. Более 70 человек – долгожители в возрасте 100 лет и более. На социальном обслуживании на дому находятся около 7 тысяч человек, в домах-интернатах проживают 4 тысячи человек. Все одинокие пожилые граждане, проживающие в сельской местности, находятся в зоне внимания участковых социальных работников.