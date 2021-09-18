В Тюмени машину при столкновении отбросило в семью с двумя детьми: за жизнь шестилетней девочки борются врачи

В Тюмени попавшее в ДТП авто отбросило на семью у светофора. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени автомобиль «Киа» после столкновения с «Фольксвагеном» отбросило на стоящую у светофора семью, состоящую из четырех человек: маму, папу и двух девочек трех и шести лет. В настоящее время врачи борются за жизнь последней: горожанка находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– Девочка получила множественные травмы, включая черепно-мозговую травму тяжелой степени. У трехлетней малышки диагностирован ушиб лобной области, ее направили на амбулаторное лечение. Пострадала и сама мать, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель «Фольксвагена» нарушил очередность проезда и не пропустил корейскую иномарку. Ее, как говорилось выше, отбросило на тротуар, где она задавила семью.

На фотографиях, которые очевидцы выложили в социальные сети, действительно, видно, что ребенок пострадал сильно: удар был такой силы, что на асфальте осталась большая лужа крови. «Бедная малышка. Какое горе для родителей! В наше время, даже соблюдая правила, не можешь быть уверенным в безопасности! По тротуару ведь шли…», – сочувствуют тюменцы.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на улице Пермякова в областной столице произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали Renault Duster и «Газель». 69-летний водитель иномарки нарушил правила перестроения. В результате столкновения машину отбросило на девочку, которая стояла у светофора и ждала, когда загорится зеленый свет. 14-летняя жительница города получила травму ключицы и другие повреждения.

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