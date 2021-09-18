Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 сентября 2021 17:57

В Тюмени машину при столкновении отбросило в семью с двумя детьми: за жизнь шестилетней девочки борются врачи

Удар был очень сильный: на асфальте осталась большая лужа крови
Вадим БегунВадим Бегун
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюмени попавшее в ДТП авто отбросило на семью у светофора.

В Тюмени попавшее в ДТП авто отбросило на семью у светофора.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени автомобиль «Киа» после столкновения с «Фольксвагеном» отбросило на стоящую у светофора семью, состоящую из четырех человек: маму, папу и двух девочек трех и шести лет. В настоящее время врачи борются за жизнь последней: горожанка находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– Девочка получила множественные травмы, включая черепно-мозговую травму тяжелой степени. У трехлетней малышки диагностирован ушиб лобной области, ее направили на амбулаторное лечение. Пострадала и сама мать, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель «Фольксвагена» нарушил очередность проезда и не пропустил корейскую иномарку. Ее, как говорилось выше, отбросило на тротуар, где она задавила семью.

На фотографиях, которые очевидцы выложили в социальные сети, действительно, видно, что ребенок пострадал сильно: удар был такой силы, что на асфальте осталась большая лужа крови. «Бедная малышка. Какое горе для родителей! В наше время, даже соблюдая правила, не можешь быть уверенным в безопасности! По тротуару ведь шли…», – сочувствуют тюменцы.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на улице Пермякова в областной столице произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали Renault Duster и «Газель». 69-летний водитель иномарки нарушил правила перестроения. В результате столкновения машину отбросило на девочку, которая стояла у светофора и ждала, когда загорится зеленый свет. 14-летняя жительница города получила травму ключицы и другие повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Тюмени автомобиль влетел в толпу пешеходов

Серьезно пострадала девушка на самокате (подробнее)

В Тюмени на мальчика у светофора отбросило машину после ДТП

У пострадавшего диагностировали ушиб ноги (подробнее)

ДТППроисшествия: ЧПДТП в Тюмени и Тюменской области