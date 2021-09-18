Голосование на дому в Тюмени: выездные избирательные комиссии посетили избирателей. Фото: Ирина Ромашкина

Избирательный участок № 2220 в школе № 9 Тюмени открыл двери для избирателей в 08:00 18 сентября на второй день голосования. Однако не все могут прийти на участок сами: маломобильные граждане, а также пожилые люди, изъявившие желание голосовать на дому, подали заявление в избирательную комиссию участка №2220, на основании которых выездная избирательная комиссия отправляется на дом к заявителю.

Фото - Ромашкина Ирина.

Об этом «Комсомольской правде» - Тюмень» рассказал председатель участковой комиссии № 2220 Сергей Самусенко. В составе выездной группы - два члена избирательной комиссии и общественный наблюдатель. Утром 18 сентября выездная комиссия готовится к выезду: обзванивает заявителей, уточняет время, когда приедут к избирателю, собирает пакеты с бюллетенями. С собой специалисты берут опломбированный мобильный ящик для голосования.

Сегодня у выездной комиссии в списке пять адресов. Несмотря на предварительный обзвон, избиратели на дому не всегда могут принять выездную комиссию. Так случилось на первом адресе, 83-летний Аблдулла Мухамадиев неважно себя почувствовал и родственники попросили комиссию приехать после обеда.

Фото - Ромашкина Ирина.

На следующем адресе выездную группу встретила дочь избирателя Оксана. Отдать свой голос и сделать свой выбор изъявил желание ее отец, тюменец Александр Смирнов.

86-летнего пенсионера выездная комиссия застала в огороде. Группа зашла в медицинских масках и перчатках, так же выдала хозяевам средства индивидуальной защиты. Мужчина, хоть и опираясь на посох, встретил гостей с избирательного участка у себя во дворе. Александр Гурьевич представил паспорт и принялся заполнять бюллетени, в чем ему помогала дочка.

- Не пропустил ни одни выборы, всегда голосовать хожу. Обычно голосую на своем участке, а сегодня на дому решил, - сказал избиратель.

Фото - Ромашкина Ирина.

Подать заявление, чтобы голосовать на дому, можно до 14-00 19 сентября, позвонив по телефону, либо лично на избирательном участке. Есть ограничения: согласно предписанию Роспотребнадзора, выездная комиссия не выезжает к людям, больным коронавирусной инфекцией.

Второй день голосования продолжается. Сегодня, 18 сентября, в Тюменской области открылись 1 070 избирательных участков. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ и на Госуслугах. Также для избирателей работает горячая линия: 8 (3452) 42-67-72.