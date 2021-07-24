Ишимцы придумают новые стрит-арты для города. Фото - "СМИ ИШИМ" в ВК.

26 и 27 июля в 18.00 в мультицентре «Моя территория» в Ишиме (Ленина, 7) пройдут генерации среди креативных жителей города, которые предложат идеи для дизайна 5 новых стрит-артов в Ишиме.

События пройдут в формате фокус-групп среди креативной молодежи и представителей культуры города. Участники обсудят детали будущих стрит-артов в соответствии с личным видением и дизайн-кодом города. Разберут, какой смысл необходимо заложить в эскизы рисунков, в каком стиле они будут выполнены и в каких местах разместятся.

В программе каждого дня будет две генерации и дизайн-сессия «Город. Каким его видим?». На дизайн-сессии ишимцы рассмотрят варианты фотографий арт-стен до и после прорисовки граффити с помощью фотошопа. Задача участников – на примерах разобрать, как уличное искусство может преобразить визуальный восприятие города. Все предложенные идеи стрит-артов будут согласованы с региональными художниками и созданы в течении августа 2021 года.

– На событии мы соберем банк идей для будущих стрит-артов, которые не будут противоречить истории и культуре Ишима. Для нас важно выслушать мнения компетентных людей и привнести новое в дизайн-код города – комментирует менеджер проекта «Линии города» Зубрилина Татьяна.

События пройдут в рамках стратегической-сессии проекта «Линии города» в направлении «Стрит-арт». Во втором направлении «Стрит-гид» планируется создание экскурсионного маршрута «Мартин, проводи!» в Telegram. Для этого в августе 2021 года будут собраны команда гидов и рабочая группа для поиска интересных мест в городе.