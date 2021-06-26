Для ишимцев проведут маршрут по городу в честь Дня молодежи. Фото - "Ишим" в ВК.

27 июня для молодежи Ишима пройдет пеший маршрут «Вездеход». Он будет состоять из прогулки по городу с четырьмя остановками, создания нового арт-объекта и вечеринки в стиле 90-х – 00-х в мультицентре «Моя территория» в Ишиме (Ленина, 7). Старт маршрута: Центральный парк Ишима, возле фонтана.

Сам маршрут будет состоять из пяти прогулок с группами по 10 человек. Время старта: 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20. Любой желающий сможет присоединиться в удобное для него время, стать одним из создателей деревянного мобильного арт-объекта и завершить день на вечеринке в стиле 90-х и 00-х. Самые активные участники смогут поучаствовать в розыгрыше электрического самоката.

В мультицентре «Моя территория» в Ишиме для участников на уличной зоне будут организованы площадки с живой музыкой, зоной игр 90-х и 00-х, кинотеатром с ретрофильмами, лимонадным баром, игрой в «Морской бой» в масштабах здания, «Мафией», плойками Sega, «Денди» и многое другое. Участники могут свободно посещать каждую из активностей. Подробнее о маршруте можно узнать в группе мультицентра по ссылке.

– Главная идея, которую мы закладываем в «Вездеход», состоит в том, что молодежь всегда менялась и меняла время, в котором живет. Она создавала новые мнения, была идейным вдохновителем, двигателем прогресса, кем остается и сейчас, – рассказала Большакова Елена, организатор, медиаменеджер мультицентра «Моя территория» в Ишиме.

Праздничные остановки «Вездехода» будут курсировать также в Тюмени и Тобольске на локациях: мультицентр «Контора пароходства», театральный центр «Космос», мультицентр «Моя территория» в Тюмени и Тобольске, Студенческий центр Тюменской области, офис Федерации компьютерного спорта России, киберспортивная арена Colizeum и Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ. На каждой из точек будет организована своя программа.