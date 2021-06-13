Ко Дню молодежи в Ялуторовске появится новый арт-объект. Фото - "Подслушано Ялуторовск" в ВК.

1 июня в Ялуторовске стартовала арт-инициатива «Ветер перемен». Она продлится до 27 июня, благодаря ей в День молодежи в городе появится новый арт-объект. Активное участие в создании примут местные дети и подростки – их рисунки станут основой для стрит-арт-работы.

Начался «Ветер перемен» с конкурса рисунков, темой которого был выбран вопрос: «Что меня вдохновляет?». Конкурс продлился до 10 июня. Для участия в нем ялуторовская молодежь отправляла свои работы в группу местного дворового клуба «Мечта».

Лучшие рисунки, присланные на конкурс, послужат основой для эскиза, который подготовит уличный художник и нанесет на одну из стен дворового клуба. 27 июня, в День молодежи, дети и подростки закончат создание стрит-арта, нанеся краски на заготовленный эскиз.

В заключительный день проекта «Ветер перемен» для участников организуют спортивно-развлекательные игры. Подростки соберутся в команды и пройдут серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий в формате квиза. За каждое выполненное задание команды будут получать жетоны, которые они обменяют на краски для работы над арт-объектом.