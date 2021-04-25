Молодежи Ишима помогут с планированием карьеры. Фото - "Кадры будущего | Тюменская область" в ВК.

В течение месяца для 230 учащихся с 8-го по 11-й класс из 10 школ Ишима пройдет профориентационная игра «Кадры будущего». Школьники узнают, как выбрать направление профессии и сформировать траекторию развития карьеры. Встречи пройдут на площадке мультицентра «Моя территория».

«Кадры будущего» – это настольная игра, в которой можно составить план освоения профессии, выстроить связь между навыками для ее освоения. Старшеклассники познакомятся с 39 профессиями будущего: тайм-менеджер, дизайнер интерфейсов, цифровой лингвист, урбанист-эколог и др., а также узнают методы развития надпрофессиональных навыков: клиентоориентированности, управления проектами, работы в условиях неопределенности, работы с людьми и др.

В ходе игры каждый участник выбирает три профессии, знакомится с ними и решает, будет он осваивать навыки специальности или выберет другое направление. Школьники учатся деловым переговорам, обмениваются навыками с другими и зарабатывают баллы. По окончании игры участники получат 5 чек-листов по развитию надрофессиональной компетенций.

– Это уникальный опыт. Формат профориентации с помощью настольной игры ещё не использовался у нас в городе. Игровой формат помогает школьникам взглянуть на выбор профессии, учитывая индивидуальные особенности личности, – комментирует менеджер проекта «Кадры будущего» Алина Телегина.

Игра будет проходить с соблюдениями мер предосторожности: команды от разных школ играют по отдельности, группами по 20 – 25 человек. Место проведения игры оснащено масками и санитайзерами.

Серия событий приурочена к проекту «Кадры будущего» в рамках трехдневного форума «ПрофВох». Он направлен на формирование комплекса надпрофессиональных навыков и помощь в трудоустройстве молодежи Ишима. Первая встреча профориентационной игры «Кадры будущего» пройдет 26 апреля. Подробнее о проекте можно узнать в группе мультицентра «Моя территория» в Ишиме, сообщает «МегаТюмень».