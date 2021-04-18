Помощь жителям села с хронической сердечной недостаточностью стала ближе Фото: Татьяна Коркина

Вместе с открытием кабинета помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью областная больница № 23 начала реализацию проекта по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с ХСН фельдшерами ФАПов.

В Ялуторовском районе люди живут в деревнях, селах и поселках, далеко не каждую неделю выбираясь в город. Медицинскую помощь многие тоже получают на месте – в своих населенных пунктах. При областной больнице № 23 действуют 29 ФАПов, фельдшеры которых заботятся о здоровье земляков.

Поскольку борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями остается одним из основных направлений работы медицинских служб в России, врачи и фельдшеры ОБ № 23 также стремятся держать этот вопрос на контроле. В том числе силами фельдшеров ФАПов.

В рамках реализации проекта специалисты проверили оснащенность ФАПов и позаботились о том, чтобы укомплектовать их необходимым оборудованием. Например, телеЭКГ используют в 12 ФАПах, подключение к сети Интернет есть в 17 ФАПах.

– Фельдшеры ФАПов в данный момент проходят профильное обучение, которое поможет им эффективнее выявлять пациентов с подозрением на хроническую сердечную недостаточность, – объясняет главная медицинская сестра больницы Татьяна Матушкина. – Профильный специалист-кардиолог и врач скорой помощи объехали около 30 процентов фельдшеров, делясь опытом и отвечая на вопросы. И продолжают проводить обучение. Записаны даже видеолекции, чтобы медики ФАПов могли в любой момент освежить знания. Проводятся практикумы по работе с телеЭКГ.

Алгоритм взаимодействия фельдшеров ФАПов с профильными специалистами при наблюдении и лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью тоже разработан: фельдшеры станут постоянно обмениваться информацией с кардиологом кабинета ХСН, заведующим первичным сосудистым отделением кардиологии и заведующим отделением скорой медицинской помощи.

Но главное, по словам Татьяны Матушкиной, впереди – на стадии организации общее обследование пациентов с признаками хронической сердечной недостаточности силами фельдшеров ФАПов. Жители сельской местности в 30 процентах ФАПов прямо сейчас могут сдать необходимые анализы и пройти ЭКГ-обследование еще до того, как попадут на первичный прием в кабинет ХСН. Тогда на первичном приеме кардиолог кабинета ХСН будет иметь результаты и сможет эффективнее диагностировать заболевание. А самим пациентам не придется лишний раз ехать в Ялуторовск. По мере реализации проекта такие же возможности появятся и в остальных ФАПах Ялуторовского района.

– Логистика забора и доставки анализов сейчас разрабатывается. А вот ежедневный мониторинг телеЭКГ уже налажен, – отмечает Татьяна Матушкина. – В январе было сделано семь исследований, в феврале – 43, в марте – 109. ФАПы, где аппарата телеЭКГ нет, мы станем обеспечивать резервной техникой по графику или по требованию.

На сегодняшний день фельдшеры ФАПов внесли в предрегистр около 400 пациентов с подозрением на хроническую сердечную недостаточность. И для нескольких десятков из них диагноз подтвердился.

- Например, недавно на первичном приеме побывала 65-летняя женщина из села Киёва, – рассказывает кардиолог кабинета ХСН Сабина Аужанова. – Она давно страдает нарушениями сердечного ритма, возникающими периодически и не связанными с какими-то провоцирующими факторами. То есть сердце может зачастить даже без физических нагрузок или волнения. Анализ показал повышение особого гормона – предсердного натрийуретического пептида. Это значит, пациентка страдает сердечной недостаточностью. В ближайшее время я жду ее на повторный прием. Желательно еще провести ЭХОКГ, но, вероятнее всего, она будет находиться под динамическим наблюдением.

Это значит, что доктор с определенной периодичностью будет приглашать пациентку на прием, следить за состоянием ее здоровья и корректировать лечение. А если лекарственной терапии окажется недостаточно, направит за хирургической помощью, в том числе высокотехнологичной. Да и женщине теперь будет спокойнее: врач контролирует ситуацию.