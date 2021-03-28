Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 29 марта 2021 года: более 33 тысяч заболевших

В Тюменской области .более 33 тысяч заболевших коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 марта 2021 года. Количество заболевших составило 33 426 человек.

Всего зараженных: 33 426.

Количество смертей: 373.

Режим повышенной готовности: до 25 апреля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюменскую область доставили очередную партию вакцины от коронавируса. На этот раз поступило 2 500 доз «Гам-Ковид-Вак». На сегодняшний день прошли полный курс вакцинации в два этапа 39 790 жителей области. В листе ожидания находятся 24 941, записаны на вакцинацию 6 698 человек.

За прошедшую неделю количество тестирований на новую коронавирусную инфекцию в Тюменской области увеличилось на 24 тысячи. Всего проведено 1 807 247 тестов на COVID-19. Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 20 лабораторий. Очередность в лабораториях отсутствует. Исследования материала выполняются в срок 48 часов от момента поступления в лабораторию.

В Тюменской области ликвидировали все очаги коронавируса. Крайний – в детском доме «Сияние Севера» – снят с контроля. Это был последний случай групповой заболеваемости, зарегистрированный в области с начала 2021 года. На сегодня в регионе нет очагов коронавирусной инфекции.

В Тюменской области еще на месяц продлили режим повышенной готовности. Таким образом, все ограничительные меры, действующие в регионе для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 25 апреля. Решение было принято 26 марта на заседании местного оперативного штаба.

– Пока у нас нет оснований для снятия каких-то ограничений. Третья волна пандемии поднимается по всему миру. Важно закрепить достигнутую в регионе динамику снижения заболеваемости. Разумнее будет еще немного потерпеть, чем снять ограничения раньше времени и получить всплеск заболеваемости, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

За последние сутки в России выявлено 9 088 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 630 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 740 летальных исходов, выздоровели 4 139 128 человек.