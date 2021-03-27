Онлайн-трансляция спринта среди мужчин и женщин на Чемпионате России по лыжным гонкам-2021 в Тюмени. Фото: Жемчужина Сибири|Тюмень, соцсеть ВКонтакте

Дождались! Сегодня, 27 марта, в Тюмени стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Мероприятие пройдет в центре спортивной подготовки «Жемчужина Сибири», который находится на 45-м километре автодороги Богандинский – Червишево – Чаплык.

Спортсменам предстоит пробежать сразу две гонки:

- 11.00 – спринт, классический стиль. Квалификация (мужчины, женщины).

- 13.00 – спринт, классический стиль. Финалы (мужчины, женщины).

В соревнованиях, помимо прочих прославленных спортсменов, примет участие «русский медведь» Александр Большунов, который снискал заслуженную славу благодаря успешному выступлению на недавно прошедшем мировом первенстве.

Также в лыжных гонках примет участие и Сергей Устюгов, уроженец Тюменской области. Он отлично выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках.

Всего к участию в стартах допущено 272 спортсмена из 39 регионов России.

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