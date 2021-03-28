Тюменские иностранные студенты расскажут о проблемах адаптации в России. Фото - "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" в ВК.

Студсовет Тюменской области запускает серию встреч с иностранными студентами. Ребята смогут рассказать о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться после переезда в Тюмень, и найти решение. Также на встречах обсудят необычные особенности русского менталитета, познакомят с культурой и традициями своей страны. Первая встреча состоится 29 марта в 18.30 в студцентре Тюменской области. Прийти на встречу могут все желающие, как иностранцы, так и студенты из Тюмени, по предварительной регистрации по ссылке.

Встречи будут проходить два раза в месяц, каждая будет посвящена одной стране. Подробную информацию о последующих встречах, датах и месте проведения, можно узнать в группе Студсовета Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

– Мы хотим создать интернациональный клуб, где иностранные студенты смогут познакомиться с новыми людьми, найти друзей и хорошо провести время. На встречах мы будем общаться, играть в настольные игры, знакомиться с культурой, проводить мастер-классы, но главной задачей будет помочь адаптироваться иностранцам к жизни в Тюмени, – рассказал об идеи клуба член Студенческого совета Праджавал Нама.

Студсовет приглашает иностранных студентов присоединиться к беседе интернационального клуба (это можно сделать по ссылке https://vk.cc/c06gQn). В ходе беседы будут обсуждаться даты следующих встреч, можно будет получить поддержку, проконсультироваться по решению проблем, а также пообщаться с другими студентами-иностранцами.