Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 22 марта 2021 года: почти 350 смертей от COVID-19

В Тюменской области зарегистрировано почти 350 смертей от COVID-19. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 марта 2021 года. Количество заболевших составило 32 960 человек.

Всего зараженных: 32 960.

Количество смертей: 349.

Режим повышенной готовности: до 28 марта.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюменской области студенты вузов и ссузов присоединились к числу волонтеров вакцинации. Они работают в поликлиниках и помогают с регистром выездной вакцинации. «Волонтеры вакцинации – это часть федерального проекта. Присоединиться к акции могут все желающие студенты, ограничений по количеству нет», – рассказала менеджер центра добровольцев ТюмГУ Юлиана Галкина.

Первый завозной случай коронавируса у жителя Тюменской области был выявлен год назад. Мужчина был в отпуске в Швейцарии с заездом на острова Карибского бассейна. Тогда заболевшего сразу поместили в специальный бокс областной инфекционной клинической больницы. Стало известно, что состояние горожанина долгое время оценивали как крайне тяжелое, он был подключен к искусственной вентиляции легких. Он же стал первым пациентом, больным ковидом, которого сняли с ИВЛ. Медицинский персонал хвалил сам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Тюменской области выявили групповой (пять и более случаев) очаг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находится один очаг в ямальском детском доме «Сияние Севера», который находится на территории региона. «В организации заболели 28 человек (20 сотрудников и 8 воспитанников), контактных 60 человек (24 сотрудника и 36 воспитанников). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», – рассказали в ведомстве.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 456 869 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 95 030 летальных исходов, выздоровели 4 069 395 человек.