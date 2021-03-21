«На полуострове не был, но умудрился занять первое место»: юные тюменцы поборолись в интеллектуальной игре про Крым

Юные тюменцы поборолись в интеллектуальной игре про Крым Фото: Мария Толстихина

В тюменском Студенческом центре накануне, 20 марта, разразились настоящие мыслительные «баталии». Студенты и школьники Тюмени боролись за первое место в викторине «Март. Весна. Крым», посвященной присоединению Крыма к России. Участие принимали и те, кто посетил Крым, и те, кто еще там не был, отчего игра была еще интереснее. Разделившись на команды от 3 до 5 человек, они постарались дать как можно больше правильных ответов.

Март. Весна. Крым Фото: Мария Толстихина

Самым большим знатоком оказался студент тюменского медицинского колледжа Роман Илларионов: он дал больше всех ответов, за что и был награждён почетным дипломом I степени:

- Победил случайно: на полуострове ни разу не был, но умудрился занять первое место. Все мои знания про Крым, в основном, из рассказов моих знакомых. Наверное, сыграло больше везение. Узнал для себя много нового, как минимум, о парочке мысов и вулканах, - поделился впечатлениями Роман.

Диплом I степени и победитель квиза Фото: Мария Толстихина

Организатором квиза выступил Студсовет Тюменской области.

- Наша викторина приурочена к воссоединению Крыма с Россией, которое произошло в 2014 году. Во время игры ребята много смеялись, спорили, атмосфера была крутой. Они узнали много того, чего не знали о Крыме ранее. Участие принимали все: и те, кто был в Крыму, и те – кто не был. Это придало мероприятию больше задора и веселья, ведь эти два «лагеря» активно спорили между собой. Помимо веселья ребята еще и учли множество важных исторических моментов, благодаря которым многие из тех, кто не был в Крыму, захотел его посетить. Например, всем очень захотелось в Крымский заповедник», - рассказала «Комсомольской правде Председатель Студсовета Тюменской области Дания Апасова.

Вот такие вопросы были на квизе Фото: Мария Толстихина

В завершении вечера студенты и школьники дружно и весело принялись пить чай с вкусными крымскими сладостями, делясь друг с другом впечатлениями об игре.