В Тюмени из-за отказа двигателя экстренно сел самолет рейса Москва-Новосибирск. Фото: Вадим Бегун

На запасной аэродром в Тюмени экстренно произвел посадку пассажирский самолет А-321, следовавший рейсом Москва-Новосибирск. По предварительным данным, у воздушного судна отказал один из двигателей.

– Это регулярный рейс 2514 Москва (Домодедово) – Новосибирск АО «Авиакомпания Сибирь». Он произвел посадку на запасной аэродром в 4.22. Предварительная причина посадки воздушного судна – отказ второго двигателя. Посадка произведена в штатном режиме, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что авиакомпания предоставила резервное воздушное судно, которое вылетело в Новосибирск в 10.07. На борту находится 197 пассажиров, из них семь детей. Всех их размещали в санитарной зоне аэровокзала.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в тюменском аэропорту Рощино произошел инцидент, которым заинтересовались следователи Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. При посадке самолета неизвестные в него выстрелили сигнальной ракетой зеленого цвета. Следователи начали процессуальную проверку по факту хулиганских действий.