«Гостевые» компьютеры появились в сельских администрациях Фото: Татьяна Коркина

В каждой сельской администрации Голышмановского городского округа, в единственном муниципалитете по Тюменской области, установлены «гостевые» компьютеры. Ими могут воспользоваться все, у кого нет интернета или кто ещё крепко «не дружит» с электронными сервисами.

К примеру, за прошлый год в Бескозобовской сельской администрации, где зарегистрированы полтысячи человек, специалисты помогли 48 жителям в регистрации и подтверждении личности на портале госуслуг. От селян поступило 289 обращений за предоставлением мер социальной поддержки в дистанционном формате. Также у бескозобовцев пользуются спросом услуги по оформлению заявлений на замену удостоверений водителей и трактористов-машинистов, причём стоят они дешевле.

- Я ни разу не была в Голышмановском отделении Пенсионного фонда РФ, себе и мужу оформила пенсию через портал госуслуг, и на социальные выплаты таким же образом заявляюсь, - поделилась бескозобовский библиотекарь Наталья Глухарева. – У нас в библиотеке тоже есть возможность пользоваться порталом госуслуг – несколько односельчан обращались ко мне за помощью. И нужные документы отсканируем. Современные технологии сегодня позволяют решать многие вопросы, не выходя из дома или не выезжая за пределы своего населённого пункта.

- Сельские администрации нашего муниципалитета ориентированы на помощь населению в оказании электронных государственных и муниципальных услуг, которых больше ста, - отметила руководитель аппарата главы муниципалитета Наталья Шахова. - Решить какую-то общественную проблему тоже можно оперативнее благодаря цифровым технологиям - подать обращение можно на сайт Голышмановского городского округа. Оно рассматривается всего в течение рабочего дня.

За прошлый год голышмановцам было оказано всего 5471 государственная и муниципальная услуги, из них электронных - 684. За январь-февраль текущего года жители округа получили 862 услуги, 141 — в «цифре». Среди самых популярных — запись на приём к врачу, постановка автомобиля на учёт, оформление паспортов, выписка делян для заготовки дров, подача заявлений на аренду земли или оформления её в собственность.