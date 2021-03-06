Семь учителей и пять воспитателей из Голышманово борются в конкурсе профессионального мастерства

На кону - звания «Воспитатель года» и «Учитель года». Фото: Голышмановский Центр развития образования

Муниципальный конкурс профессионального мастерства стартовал 26 февраля. Впервые он проходит в онлайн-режиме. Как рассказала руководитель Голышмановского центра развития образования Любовь Дюкова, точки подключения – школы, детские сады и администрация округа. Среди участников – семь учителей и пять воспитателей.

Воспитатели:

Фото: Голышмановский Центр развития образования

Фото: Голышмановский Центр развития образования

Фото: Голышмановский Центр развития образования

Фото: Голышмановский Центр развития образования

На кону - звания «Воспитатель года» и «Учитель года». Фото: Голышмановский Центр развития образования

В этот раз классные руководители не состязаются в конкурсе: не набрали нужное количество участников. Уроки и внеурочные мероприятия члены жюри просматривают в видеозаписи, также оценивают работу учительских сайтов и эссе «Я – учитель». В дистанционном формате педагоги показывают свой успешный проект. Воспитатели предоставляют судейской коллегии интернет-ресурс, сочинение «Я – воспитатель», визитную видеокарточку и педагогическую находку. Участники демонстрируют мероприятие с детьми и мастер-класс в записи, а успешный проект – в онлайн-режиме.

Учитель английского языка школы № 2 посёлка Голышманово Надежда Кравченко не первый раз штурмует конкурс профмастерства. В номинации «Классный руководитель» занимала второе место. Пробовала себя и в роли члена жюри педагогических состязаний. Говорит, что это ещё труднее, чем участвовать самой.

– 24-й год работаю в школе и постоянно участвую в разных конкурсах, – поделилась Надежда Владимировна. - «Учитель года» даёт возможность обменяться опытом с коллегами, узнать что-то новое, а главное, пообщаться, на что у нас всегда не хватает времени. Нынче этого не получится, конкурс проходит в онлайн-режиме. Для меня это несложно. Отлично ориентируюсь на цифровых образовательных платформах «Учи.ру», СORE, на ресурсе Quzizz. Осваиваю Zoom и недавно взялась за внедрение онлайн-обучения через эту платформу. Планирую стать онлайн-репетитором. По Zoom вела родительские собрания. На конкурсе продемонстрирую свои умения. Я веду 28 уроков в неделю, предметные курсы по подготовке к ЕГЭ. В этом году два моих ученика решили сдавать экзамен по английскому языку. По четвергам для семиклассников организую кружок «Do you speak English?» – тренируем разговорные навыки. По субботам ко мне на занятия приходят около 30 второклашек, делю их на две группы и занимаюсь с каждой по часу. Для них веду кружок «Почитай-ка» – углублённо изучаем язык. Как раз тут использую больше обучающих интернет-технологий и игровых приёмов. Ребятишкам очень нравится, они не пропускают занятия, несмотря на то что выходной. Одна ученица сказала мне, что мечтает стать учителем английского языка, как я. Ну просто бальзам на душу.

Учителя:

Фото: Голышмановский Центр развития образования

Фото: Голышмановский Центр развития образования

Фото: Голышмановский Центр развития образования

Фото: Голышмановский Центр развития образования

Фото: Голышмановский Центр развития образования

Фото: Голышмановский Центр развития образования

Фото: Голышмановский Центр развития образования

Дистанционное закрытие конкурса профмастерства состоялось накануне, 5 марта. На очное поздравление призёров пригласят в администрацию округа 9 марта. Победители педагогических состязаний отправятся на региональный этапа конкурса профмастерства в Тюмень, который намечен на апрель.