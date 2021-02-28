Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 1 марта 2021 года: тюменцы боятся заразиться коронавирусом

Тюменцы боятся заразиться коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 84 и составило 31 307 человек.

Всего зараженных: 31 307.

Количество смертей: 289.

Режим повышенной готовности: до 28 марта.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 84 человека выздоровели (за весь период – 29441), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 102 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 020 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались два человека: женщина, 53 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 73 года, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 289 пациентов с коронавирусом.

Жители Тюмени больше всего боятся заразиться коронавирусом. Психолог горячей линии по вопросам ковида Ольга Як рассказала, как можно разобраться со своими фобиями: «Даже при легком недомогании тюменцы сильно пугались, боялись ОРВИ, паниковали. Однако есть и еще одна фобия у местных жителей – страх неопределенности. В последние годы жизнь была стабильной и предсказуемой. Когда это кончится? Как долго продлится пандемия? Каковы ее последствия? Потеряю ли я работу? Как выйти на дистанционную работу?».

Переболевшие коронавирусом могут быть донорами крови. Сдать плазму могут люди не старше 55 лет. По словам специалистов, плазма, полученная от людей с антителами к COVID-19, используется для лечения тяжелых больных. Плазма с антителами улучшает состояние больного в 60% случаев.

В областном детском центре «Ребячья Республика» появилась возможность для семейного отдыха. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, здесь запущена программа, нацеленная на восстановление здоровья семей в период реабилитации после пневмонии и коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 246 079 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 122 летальных исхода, выздоровели 3 811 797 человек.