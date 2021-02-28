Жители Тюмени могут получить грант на творческий проект. Фото: Ольга Крыльцова

3 марта в Тюмени стартует заявочная кампания конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «ЦЕХ». Участники представят идеи спектаклей, фестивалей, выставок и других творческих проектов экспертному совету. Он определит, какие из них получат финансовую поддержку. Организаторы – молодежный театральный центр «Космос» и мультицентр «Контора пароходства».

В этом году конкурс проходит по пяти направлениям: околотеатральный проект, постановка спектакля, организация фестиваля, поездка коллектива на гастроли или обучение, события по развитию креативной деятельности. Чтобы стать участником, необходимо подать заявку на сайте космосцентр.рф до 20 марта. Форма регистрации откроется 3 марта.

– В этом году мы выделили несколько приоритетных направлений: цифровой театр, спектакли для одного зрителя, междисциплинарные проекты и спектакли для подростков. Их выбрали совместно со зрителями, что важно. Мы всегда рады новым идеям и инициативам, открыты для людей, способных на эксперименты во всех смыслах этого слова, – поделился руководитель молодежного театрального центра «Космос» Илья Титов.

Чтобы помочь участникам структурировать идею и защитить ее, организаторы разработали специальную образовательную программу. В ней не только лекции и мастер-классы о тонкостях создания проектов и заполнения заявки, но и встречи по профильным темам: пересечение любительского и профессионального театра, театр соучастия, в котором зритель играет непосредственную роль в спектакле.

Напомним, что конкурс «ЦЕХ» проходит в третий раз. В прошлом году поддержку получили 33 проекта, которые воплотились на площадках молодежного театрального центра «Космос» и мультицентра «Контора пароходства». Среди них международный хореографический фестиваль «SOMA», спектакль «Вавилон 2.0», фестиваль комиксов и графики Comic Arts и другие.