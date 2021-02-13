В страшном пожаре под Тюменью погибла маленькая девочка

Сгоревший дом в селе Исетское Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области вновь случился страшный пожар, унесший жизнь ребенка. Трагедия произошла в ночь с 12 на 13 февраля в селе Исетское. Загорелся частный дом с газовым отоплением по ул. Тюменской.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской Правды - Тюмень» в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, огонь увидели соседи, вызвали сотрудников МЧС и сами побежали спасать находившихся в горящем доме людей. Через окно мужчина достал братьев 2010 и 2012 годов рождения, когда приехали пожарные, то эвакуировали из дома женщину, которая находилась без сознания. После тушения пожара в доме было обнаружено тело трехлетней девочки.

Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Уже допрошены свидетели, а также назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, которые помогут установить причину произошедшего. Кроме того, в ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания детей.

Фото: пресс-служба СК РФ по Тюменской области

Свою проверку инициировала и прокуратура. По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских будет проверено исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности.

Особое внимание уделят соблюдению правил при эксплуатации газового оборудования и бытовой техники. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

-По факту пожара следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Его расследование прокурором региона взято на контроль, - сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.

Что касается пострадавших детей, то медицинскую помощь им оказали на месте пожара. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, чего нельзя сказать о матери. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Отец детей в это время был на работе.

Ранее «Комсомольская Правда - Тюмень» писала еще о нескольких страшных пожарах, в которых погибли дети. Один из них случился в конце декабря прошлого года. Тогда в огне сгорели трое малышей. Еще одна трагедия случилась в сентябре на одной из дач в СНТ «Малинка». Тогда погиб один ребенок и трое пострадали.