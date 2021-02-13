Провести праздник влюбленных с пользой для здоровья советует врач по общей гигиене Ольга Гаврикова. По словам эксперта, это не только способ приобрести хорошую форму и продлить молодость, но и возможность провести время вместе с любимым человеком весело и активно.В День святого Валентина можно отдать предпочтение парным видам спорта, которые хорошо сближают. Либо разнообразить день веселыми упражнениями.Например, спортивный туризм отличается большей дозой экстрима, требует взаимовыручки, смелости и авантюризма. Всё это в будущем может пригодиться в отношениях. Лыжи – тоже романтичный вид спорта: и спуски по красивым заснеженным склонам, и связанные с ним путешествия. В качестве альтернативы можно попробовать сноубординг: романтика та же, разница только в экипировке. Тюбинг приводит в тонус большое количество групп мышц и обеспечивает полезные кардионагрузки. Катание на снегокате развивает внимание, координацию движений и общую физическую подготовку. Коньки – один из самых приятных и увлекательных способов натренировать чувство равновесия, выносливость, вовлекает практически все мышцы нашего тела.