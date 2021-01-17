Традиционные зимние забавы – это, конечно, хорошо: активное времяпрепровождение лишь на пользу здоровью. Однако, чтобы радость не обернулась печалью, травматологи советуют соблюдать простые правила безопасности.При катании с горок заранее проверьте, чтобы скат и бортики были ровными, без щербин, кочек, выбоин и посторонних предметов, а сам спуск не упирался в строения или деревья и не выходил на дорогу. Не взбирайтесь напролом на горку, если на ступенях много людей, иначе легко поскользнуться и упасть. А если уж начали падать, валитесь на бок и не вытягивайте руки вперед, а обнимайте ими голову. Голова уцелеет, а кости рук, если и пострадают, то незначительно.Трамплинам – особое внимание! Это опасно, и лучше выбирать плавный спуск, иначе можно сильно удариться копчиком и повредить позвоночник. Не стоит скатываться гурьбой и следом за предыдущим человеком, когда он еще не ушёл со спуска: есть риск, что в конце ската один на скорости ударит ногами в спину другого.Если уж такая ситуация произошла и после удара в спину некоторое время не могли вдохнуть или выдохнуть, стоит показаться медикам – возможна травма позвоночника. В момент компрессионного перелома боль не настолько сильная, чтобы вспомнить про скорую помощь, а спустя некоторое время она и вовсе может пройти. Кратковременная задержка дыхания – один из симптомов, когда лучше обратиться к врачу. Предупредите детей, что, если у них ненадолго возникли трудности с дыханием, об этом сразу нужно сообщить родителям или тому взрослому, с кем пришёл на горки.Если упали на горках или при катании на коньках, не спешите вставать. Сначала попробуйте пошевелить руками и ногами, приподнять голову. Если резкой боли нет, аккуратно поднимайтесь. Но если почувствовали себя плохо, не затягивайте с визитом к медикам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛедяные и снежные горки – 2020 – 2021 в Тюмени: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьмиМы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ледянках и санках с детьми (подробнее)