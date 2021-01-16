В Тюмени сотрудники Финансово-экономического института проанализировали госпрограммы и поддержку сельского хозяйства.– Большую часть стимулирования развития агропромышленного комплекса Тюменская область берет из собственного бюджета, чем не могут похвастаться многие другие субъекты РФ. Начиная с 2016 года в нашей области существенно снизился объем федеральной и выросла региональная поддержка сельского хозяйства. Государственная поддержка сельского хозяйства объективно необходима, а грамотное планирование бюджета даст возможность развиваться сельскому хозяйству, – сообщила профессор кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля ТюмГУ Гульнара Ромашкина.Как показало исследование, пока очень мала и нерегулярна поддержка социальной активности, развития фермерства и других форм частного хозяйствования на селе. Часто получатели субсидий и грантов заинтересованы в быстрейшем освоении средств, а не в реальном развитии. Существенной проблемой является недостаточный уровень компетенции адресатов такой поддержки.Целью сельскохозяйственной политики, по мнению экспертов, должно быть обеспечение сельских жителей приемлемым уровнем жизни, потребителей – качественной продукцией по справедливым ценам и сохранение окружающей среды, в первую очередь земель сельскохозяйственного назначения, развитие сельских территорий.Эксперты предлагают обратить большее внимание на развитие непрямых форм поддержки, на стимулирование экономической активности и малых форм хозяйствования.