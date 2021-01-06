В конце прошлого года на платформе Telegram появился чат-бот ProYou. Его функция – помочь школьникам и студентам, сомневающимся в выборе профессии, лучше узнать самих себя, расставить приоритеты и дать рекомендации по личностному развитию. Чтобы запустить помощника, пользователям приложения достаточно самостоятельно вбить в поисковой строке его имя.Бот разработан мультицентром «Моя территория» в Тобольске в партнерстве с московским центром профориентации подростков «Дизайн карьеры». На основе ответов он определяет сильные и слабые качества пользователя, его конкурентные преимущества, дает советы по развитию необходимых гибких навыков, предлагает подборку книг, фильмов и образовательных курсов, а также обращает внимание на подходящие профессиональные сферы.Три блока тестов и ассоциативных вопросов помогают пользователю поэтапно изучить себя.– В соцсетях нас окружают истории про легкий успех, но удачная сфера для одного человека может совершенно не подойти другому. На старте карьеры многое зависит от наших базовых качеств: темперамента, типа мышления, навыков и личных предпочтений. Пообщавшись с ботом, пользователь поймет, в каких условиях он будет наиболее продуктивен и какая работа принесет удовольствие от самого процесса, – рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светлана Спехов.Первый блок определяет тип интеллекта и дает представление, на кого из известных личностей походит пользователь по складу мышления. Каждому типу соответствуют сразу пять реально существующих ученых, бизнесменов, артистов или вымышленных персонажей. По предложенному описанию пользователь выбирает, с кем из героев продолжить дальнейшее взаимодействие.Второй блок помогает обозначить позицию в социуме по предрасположенности к командной или одиночной работе и определить условия своей наибольшей продуктивности, а также мотивацию достижения целей.В третьем блоке на основе предыдущих результатов и дополнительных вопросов пользователь получит список подходящих профессиональных сфер и рекомендации по развитию личных качеств и гибких навыков.