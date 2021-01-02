30 студентов прошли в финальный этап выборов в Студенческий совет Тюменской области. В январе кандидатов ждут дебаты на одном из тюменских телеканалов, на которых молодым людям необходимо представить свою позицию по одной из актуальных студенческих проблем, а затем пройдет студенческое онлайн-голосование. Будущие члены студенческого совета определятся по сумме рейтингов по итогам дебатов, где кандидатов будут оценивать эксперты, и голосования, в котором принять участие в качестве избирателей смогут только студенты юга Тюменской области.Всего в проекте участвовало более 80 студентов из всех городов области, в этом году активно проявили себя учащиеся ссузов, более 40% заявок было подано от студентов СПО. Чтобы попасть в топ-30, участники должны были пройти этап верификации и онлайн-общение с экспертами. В ходе верификации участники собирали за себя голоса поддержки 50 человек и снимали видеоролик о том, как они могут повлиять на развитие студенческой среды в области. Кандидаты в студсовет собираются заниматься спортивными проектами, работать со студентами из муниципальных образований, помогать иностранным студентам адаптироваться в области, а также планируют наладить студенческое сотрудничество с другими регионами.На онлайн-собеседованиях студенты общались с представителями молодежных сообществ, вузов, экс-членами Студсовета области, а также представителями органов власти. Молодые люди отвечали на вопросы экспертов о себе и своей деятельности в учебном заведении, а также в командах решали небольшие кейс-задачи ситуации, с которыми пришлось столкнуться прошлому составу студсовета и на которые невозможно найти единственный верный ответ.Напомним, что найти всю информацию о выборах в Студенческий совет Тюменской области, а также узнать имена финалистов можно в официальной группе.Проект реализуется при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.