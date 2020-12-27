Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 159 и составило 22 738 человек.Всего зараженных: 22 738.Количество смертей: 193.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 52 года, от полиорганной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной нижнедолевой пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 193 пациента с COVID-19За минувшие сутки 157 человек выздоровели (за весь период – 21 345), семь детей заболели (из общего числа заболевших), 18 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 949 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке.За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 552 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 390 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 050 248 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздоровели 2 450 829 человек.