Тюменские педагоги предложили использовать цветотерапию на уроках изобразительного искусства, воздействовать на школьников конкретным цветом, давать задания на выражение эмоции с помощью цвета и анализировать картины художников с точки зрения цветового решения.– На уроках изобразительного искусства дети используют краски, и это, во-первых, показывает их внутреннее состояние, они выплескивают его на бумагу с помощью цвета, во-вторых, сам процесс рисования помогает ребенку восстановить эмоциональное состояние, – пояснила инициатор проекта педагог ТюмГУ Ирина Кульмитова.Кроме того, педагоги порекомендовали применять в аудиториях цветные пленки на стеклах. Их можно менять каждую четверть, чтобы свет, поступающий в комнату, окрашивался цветом. В первую четверть – голубым, потому что нужно успокоить детей и настроить на учебный год. Во вторую – желтым, это поможет предотвратить депрессии и усилит положительные эмоции, в третью – оранжевым, это усилит интерес и увлеченность, в четвертую – зеленым. Воздействие зеленым цветом поможет сохранить настойчивость и упорство к концу учебного года.