Гирлянды на Новый год – 2021 в Тюмени: где купить и почем

Какие гирлянды купить к Новому году 2021 в Тюмени: оценка дизайнеров Фото: pixabay.com

Устойчивая тенденция последних лет – однотонные гирлянды с тёплым белым цветом. Они смотрятся торжественно и благородно. Об этом рассказала дизайнер Анастасия Дробышева.

– Красиво украсить елку можно тремя гирляндами по 5 метров. Чтобы огоньки заполнили весь объем, надо заводить провод снаружи и внутри ветвей. А вот для окна достаточно гирлянды длиной пять метров. Если рядом с окном нет розетки, можно использовать варианты, работающие от двух обычных батареек, – говорит Анастасия.

Гирлянды на проволочной основе оценят любители создавать красоту своими руками. Вариантов ее использования множество: вплести в венок, положить в стеклянную вазу, украсить полочку или фоторамку. Они хороши тем, что у них маленькие размеры и есть блок питания. Шторы-гирлянды хорошо заполняют большие пространства, будь то стена или оконный проём. Можно сделать прихват на нижнюю треть высоты, чтобы смотрелось как портьера. А включив низкую скорость мигания лампочек, можно создать красивый эффект.

По словам дизайнера, для оформления крыльца и уличных дверей подойдут световые сосульки или снежинки. В качестве экономварианта можно рассмотреть фонарики с солнечными батареями, которые днем заряжаются, а вечером сами включаются. Дополнить композицию можно объёмными фигурами гномов, снеговиков или светящихся животных. Искусственные ели с вмонтированными светодиодными пучками смотрятся нарядно и без украшений. К ним можно добавить гирлянду из золотых или красных бусин и ваши любимые шарики.

– Мишура, скорее всего, не пригодится. По моим наблюдениям, она в последние годы в уходит из новогоднего оформления ёлок, – говорит эксперт. – Зато появляется тенденция на стилистику. Например, экологичность: коричневый цвет, натуральные материалы, дары природы (шишки, орехи, палочки корицы, сушёные кольца апельсина). Или единая цветовая гамма: розовое золото + матовое серебро, красный + золото, голубой + серебро, синий + золото.

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