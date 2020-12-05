Клубы активного долголетия Тюменского района успешно подстроились под дистанционный формат. Фото - pixabay.com.

История клубов активного долголетия в Тюменском районе (сегодня их 32) началась в 2015 году. Их создание связано с реализацией национального проекта «Демография» и Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации. Работу с клубами в Тюменском районе ведет Комплексный центр социального обслуживания населения. В настоящий момент активных участников клубов более 350 человек, всего же в течение года к мероприятиям присоединилось более двух с половиной тысяч граждан старшего возраста.

– Работа клубов нацелена на повышение социальной активности, участие в общественной жизни, сохранение и укрепление здоровья людей с опытом, – рассказывает директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Наталья Нестерова.

В 2020 году, который внес свои коррективы в нашу жизнь, деятельность клубов не утихла, а в большей степени переключилась, как и многое другое, на онлайн-формат.

Впервые в дистанционном формате в этом году проходит «Школа финансовой грамотности». Специалисты структурных подразделений банков дистанционно рассказывают старшему поколению, как сберечь денежные средства на карте, а не подарить их мошенникам.

Социальный туризм в этом году трансформировался в виртуальный. Участники клубов «посетили» музеи Тюмени и Тобольска, «прошлись» по местам воинской славы Тюменской области. В очном формате пожилым людям в этом году удалось побывать в Ембаевском музее.

Именно в этом году начал активно развиваться проект «Школа имиджа». Нечастые, но все же очные встречи со специалистами в области моды и красоты помогают бабушкам и дедушкам следить за собой, выглядеть опрятно и красиво, поднимать себе настроение благодаря нарядному виду.

Акцент в этом году клубы активного долголетия сделали на укрепление здоровья. Успешно развивается в Тюменском районе проект «Бабушкин воркаут», продолжает набирать популярность скандинавская ходьба.

Не унывает и серебряное волонтерство. Если в начале года в районе насчитывалось до 10 активных волонтеров, то сегодня их уже 80.

В год 75-летия Победы участники клубов активного долголетия, волонтеры и члены совета ветеранов реализовали два крупных проекта. Среди них – создание цветочных клумб в виде пятиконечной звезды во всех муниципальных образованиях. Также дан старт проекту «Чтобы помнили» по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны. В этом году он прошел в Винзилинском муниципальном образовании и будет продолжен.