«Я подарил маме стихотворение и пообещал хорошо себя вести!»: тюменцы признаются в любви своим мамам

Фотосессия с мамой Фото: Виктория Стеблова

В последнее ноябрьское воскресенье вся страна празднует День матери. Тюменцы креативно подошли к такому событию и придумали различные поздравления для своих мам.

Например, второклассник Максим подарил маме стихотворение и пообещал хорошо себя вести и слушаться.

Второклассник Максим с мамой Фото: Виктория Стеблова

Молодой человек Александр решил порадовать самого родного человека цветами.

- Моя мама очень любит цветы, поэтому я купил растение в горшке, чтоб оно радовало ее круглый год, - поделился молодой человек Александр. - Мамы - это такая работа, за которые не жалко никаких богатств.

Девушка Женя решила порадовать свою мамочку творчеством и сама написала ей стихотворение, в котором призналась, что она счастлива быть ее дочерью.

Памятник маме в Тюмени

В праздничный день некоторые тюменцы решили отправиться на прогулки по снежному городу.

- Мы с мужем решили устроить нашим мамам праздничную прогулку по Тюмени. Подарим им букеты, пойдем пить кофе и возможно уговорим заглянуть их на каток. Они там лет 15 не были, я уверена, - шутливо отвечает девушка Екатерина.

В День матери каждой маме, как никогда, важно внимание от своих детей. Вот, например, тюменка Ирина рассказала, что ее мама живет очень далеко, но она заказала ей цветы и фруктовую корзинку.

- Если вы далеко находитесь от своих мамочек, то хотя бы позвоните им обязательно, а лучше сделайте сюрприз, - подчеркнула собеседница.

Молодая мама с сыном Фото: Виктория Стеблова

Главное, не стоит забывать, что радовать своих мам нужно не только по праздникам и говорить теплые слова, как можно чаще.

- Я каждый день пишу своей мамуле смс, что я ее очень сильно люблю. А в такой день к смс добавляются цветы и подарки, - призналась Анна.

Редакция «Комсомольской правды»-Тюмень» поздравляет всех мам с праздником и желает им крепкого здоровья, семейного счастья и терпения - с нами, с детьми.