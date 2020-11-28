Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 29 ноября 2020 года: 22 пациента на ИВЛ

В Тюменской области 22 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 17 945 человек.

Всего зараженных: 17 945.

Количество смертей: 131.

Режим повышенной готовности: до 6 декабря.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 391 человек выздоровел (за весь период – 13 562), восемь детей (из общего числа заболевших), 22 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 894 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 714 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 510 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 296 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 242 633 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 068 летальных исходов, выздоровели 1 739 470 человек.