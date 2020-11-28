Тобольские школьники выпустили подкаст на тему выбора профессии. Фото - "Soft Skills Корпорация | Тобольск".

24 ноября тобольские школьники презентовали свой первый подкаст «256 точек», в котором обсудили выбор будущей профессии, возможности заработка, идеи подросткового бизнеса и условия для развития в больших и маленьких городах. Послушать выпуск можно в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Название для подкаста выбрано не случайно. На протяжение первого сезона ребята собирают различные мнения по вопросам развития и важности гибких навыков. «256 точек» – это точки зрения самих подкастеров, их сверстников и старших товарищей, чей опыт можно обсудить и принять для развития.

– Подкаст будет интересен не только школьникам, но и родителям, педагогам и специалистам сферы образования. Ребята совершенно искренне делятся мнением по самым важным и актуальным для них вопросам, что можно учесть для лучшего понимания современной молодежи, – рассказала Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

В команду подкастеров вошли четверо старшеклассников: Даниил Юмадеев, Ирина Кугаевская, Таисия Пальчикова (СОШ № 16), Елизавета Малюгина (гимназия им. Н. Д. Лицмана), восьмиклассник СОШ № 17 Егор Овечкин, пятиклассница СОШ № 9 Лиза Бондаренко и студент первого курса Тобольского многопрофильного техникума Тимур Галимов.

Серия из 5 подкастов уже записана и раскрывает тему важности развития гибких навыков. Новые выпуски будут выходить по вторникам. Ребята обсудят эмоциональный интеллект, адаптацию в новом коллективе, самопрезентацию, целеполагание, выбор вуза, ведение YouTube-канала и современную литературу, дающую установки на уверенность в себе и активную жизненную позицию.

Подкасты записываются при поддержке мультицентра «Моя территория» в Тобольске. Партнерами проекта стали преподаватель звукооператорского мастерства Тобольского колледжа искусств и культуры имени А. А. Алябьева Юрий Нефедов, звукооператор и монтажер подкаста Лев Портнягин.