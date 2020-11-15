Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 16 ноября 2020 года: повторных случаев нет

В Тюменской области повторных случаев заражения коронавирусом нет. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 162 и составило 15 742 человека.

Всего зараженных: 15 742.

Количество смертей: 107.

Режим повышенной готовности: до 22 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 154 человека выздоровели (за весь период – 10294), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 173 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 410 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 107 пациентов с COVID-19.

В нескольких регионах России зафиксированы повторные случаи заболевания COVID-19. В Тюменской области, как утверждает оперативный штаб, таких случаев заражения не было.

За последние сутки в России выявлено 22 572 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 352 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 456 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 925 825 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 186 летальных исходов, выздоровели 1 439 985 человек.