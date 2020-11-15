В Тюмени пройдет театральная онлайн-лаборатория для молодых деятелей искусства УрФО. Фото - "Космос / Молодежный театральный центр" в ВК.

С 30 ноября по 5 декабря в театральном центре «Космос» пройдет лаборатория «Театр без границ». Основным направлением в этом году станет внедрение театральных проектов в систему школ и музеев. Участников ждут лекции, мастер-классы и совместная работа с экспертами в онлайн-формате.

Проект пройдет в двух направлениях: для опытных и начинающих специалистов. За пять дней опытные участники представят свои задумки экспертам и команде, вместе создадут эскизы проектов и получат обратную связь от мастеров площадки. Ими станут режиссер проекта «Особый театр», педагог РГИСИ на курсе С. Д. Бызгу Дмитрий Крестьянкин и художник, резидент лаборатории «Практика постдраматурга» Екатерина Августеняк, работы которой входят в шорт-листы крупнейших драматургических конкурсов. По результатам открытого голосования один из проектов получит поддержку и реализуется в пространстве «Космоса». Начинающие специалисты пройдут курс теоретических занятий и получат рекомендации от федеральных экспертов. Для всех желающих лекции будут доступны в группе театрального центра «Космос».

— Сегодня актуальны междисциплинарные проекты, позволяющие найти точки пересечения между различными сферами. Нам интересно, как театральные инструменты можно интегрировать в работу музея, а как – в систему школьного образования. Игровая природа театра позволяет вовлечь в процесс разных людей, – поделилась заместитель руководителя «Космоса» по творческой работе Александрина Шаклеева.

Для участия в лаборатории необходимо заполнить заявку. Принять участие могут жители УрФО в возрасте от 18 до 35 лет. Подробности сообщаются на сайте космосцентр.рф.