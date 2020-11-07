Художники из разных городов России показывают процесс создания картин и инсталляций в сети

Фото: Контора пароходства

Художники из разных городов России создают работы для экспериментальной арт-резиденции от мультицентра «Контора пароходства». Познакомиться с участниками, а также увидеть процесс создания работ можно в Instagram-аккаунте проекта. Картины и инсталляции объединят в выставку «Все еще сильны» и разместят на ситибордах Тюмени в середине ноября.

Арт-резиденция — это жизнь и работа в одном месте, но в связи с эпидемиологической ситуацией, организаторы решили поселить участников в виртуальный дом, который можно посмотреть в Instagram-аккаунте. Художники работают в реальном режиме, находясь в своей квартире и делятся своим процессом с помощью фото и видео.

Таким образом, организаторы показывают, что главное не место, а возможность для создателя провести некоторое время в работе над своим проектом или исследованием под руководством куратора. Художники уже начали рассказывать свои истории. Прочитать дневник и познакомиться с идеей можно не только в постах, но и сторис в Instagram-аккаунте. Работа не стоит, материал публикуется ежедневно.

Всего в проекте 13 художников из разных городов России — Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Самара, Пермь, Уфа, Всеволожск, Краснодар и Якутск. Итогом станет выставка на ситибордах в центре города, которая пройдет с 16 по 30 ноября