В больницах юга Тюменской области обновили аппараты УЗИ. Фото - Жанна Стрижак.

Четырнадцать передвижных систем ультразвуковой визуализации высокого класса поступили в помощь врачам Областной больницы №4. Новая аппаратура поступила в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», она позволит повысить доступность медицинской помощи и качество работы специалистов. Четыре диагностических системы остаются в городе - в отделении функциональной диагностики и детской поликлинике. По два аппарата переданы в районные больницы сел: Абатское, Викулово, Большое Сорокино, Армизонское и Бердюжье.

– Новый УЗИ-аппарат выдает большее количество данных, чем его предшественник. Также аппарат снабжен очень хорошим кардиологическим датчиком, что позволит выполнять ЭХО-КГ на месте, в условиях районной больницы. Такая глубокая диагностика и расширенные возможности нового оборудования значительно повышают шансы заметить патологию на этапе её развития, а значит - поставить диагноз как можно раньше и своевременно начать лечение, - рассказала Елена Рыхлицкая, заведующая Бердюжской районной больницей.

До поступления нового оборудования в арсенале Бердюжской больницы имелся один стационарный и один переносной аппараты УЗИ. С получением новых появилась возможность перераспределить их между приемным и хирургическим отделениями. Сейчас не будет необходимости пациента возить из стационара в соседний корпус поликлиники для проведения УЗИ. Диагностика станет комфортнее и доступнее.

Использование нового диагностического оборудования полностью покроет потребность в ультразвуковых исследованиях в акушерстве и гинекологии, урологии, кардиологии и многих других профилях. Ежемесячно врачами УЗИ в больнице с. Бердюжье проводится до 660 исследований. Более половины из них – это исследования брюшной полости, четверть приходится на органы малого таза и диагностику патологий мочевого пузыря.