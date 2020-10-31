Тюменская предпринимательница наладила пошив традиционного русского костюма. Фото предоставлено "КП".

Выпускница Школы социального предпринимательства Вероника Чикишева развивает в Тюмени пошив традиционного русского костюма. 25 декабря 2019 года Вероника Чикишева защищалась перед комиссией на Школе социального предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области. Свое выступление она не сопроводила презентацией, потому что не успела ее сделать. Несмотря на это, члены комиссии были очарованы, ведь на их суд предстала главная презентация – русский костюм невероятной красоты.

Эту атмосферу мастерица воссоздает и на рабочем месте. Своих учеников принимает в «Пространстве традиций «Среда» на Молодежной, 74. Преподает пошив традиционной одежды Тобольской губернии и сибирскую вышивку. В мастерской действует коворкинг – пространство для самостоятельной работы, работает стеклодувная мастерская и красильня, ведутся занятия по урало-сибирской росписи. Кроме Вероники, которая преподает костюм, набойку и вышивку, в Пространстве традиций работают еще три мастера: Макарова Екатерина – стеклодувная мастерская, золотная вышивка; Мельникова Ярослава Олеговна и Мельников Николай Сергеевич обучают фольклору.

– У нас проходят групповые и индивидуальные занятия, лекторий. Летом, правда, мы проводили лекторий в Инстаграм, но очень хотелось бы снова встречаться вживую, – рассказывает Вероника. – Есть заявки на мастер-классы для школьников, и я подумываю над развитием этого направления.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Школа социального предпринимательства работает в области с 2017 года и реализована на территории Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, а также в Исетском, Абатском муниципальных районах и городском округе Голышманово.

Слушателями Школы могут стать физические лица, планирующие предпринимательскую деятельность в социальной сфере, представители социально ориентированных некоммерческих организаций и субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в социальной сфере.