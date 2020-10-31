В Тюменской области перевыполняется план по расселению аварийного жилья. Фото: Ольга Крыльцова

В 2019 году Тюменская область приступила к реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Напомним, что ранее была утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019-2025 годы, предусматривающая расселение всех многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Стоит отметить, что участниками программы являются 10 муниципальных образований региона; на территории остальных муниципальных образований аварийные многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года таковыми в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, расселены до принятия программы либо отсутствуют.

– Всего в рамках программы в редакции от 11.09.2020 подлежит расселению 147,36 тыс. кв. м – это 378 домов, 3 711 жилых помещений, 9,04 тыс. человек. В 2019 году согласно федеральному проекту в Тюменской области предусмотрено расселить 2,79 тыс. кв. м (160 человек). На 31.12.2019 расселено 31,96 тыс. кв. м (1 805 человек). Таким образом, исполнение федерального проекта было перевыполнено в 11,5 раз. Согласно федеральному проекту в Тюменской области в 2020 году необходимо расселить 19,93 тыс. кв. м (1,09 тыс. человек), в 2021 году – 19,92 тыс. кв. м (1,09 тыс. человек), – сообщает Главное управление строительства региона.

Также стало известно, что по состоянию на 1 октября 2020 года расселено 13,39 тыс. кв. м (801 человек). С учетом исполнения мероприятий проекта в 2019-2020 годах целевые показатели 2020-2021 годов достигнуты досрочно.

В настоящее время в рамках федерального проекта расселено 45,35 тыс. кв. м (2,61 тыс. человек) — 31 % от общего объема. До конца 2020 года планируется расселить еще 18,6 тыс. кв. м (1,1 тыс. человек).